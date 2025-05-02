Kırşehir'de şüpheli paniği: Fünye ile patlatıldı

Kırşehir'de, bir bankanın önündeki çöp kovası yanına bırakılan, şüphe üzerine bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Kırşehir'de şüpheli paniği: Fünye ile patlatıldı
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DHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:37

Kırşehir'deki Atatürk Caddesi'nde bir bankanın önündeki çöp kovası yanında bir valiz görenler, şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan valiz boş çıktı. 


Etiketler: #valiz #Kırşehir #Fünye

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