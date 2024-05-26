Tunceli'de 'sahipsiz çanta' paniği! Fünye ile patlatıldı...

Tunceli'de, kent meydanında bir bankın üzerinde bulunan sahipsiz çanta panik yarattı. Polisin bölgeye sinyal kesici araç getirip, ardından fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 08:02
Tunceli'de 'sahipsiz çanta' paniği! Fünye ile patlatıldı...
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Kent meydanında bulunan Yer Altı Çarşısı’nın üzerinde bir bankta sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırarak, yolu trafiğe kapattı. Uzaktan kumandalı bomba düzeneği olabileceği ihmaline karşın, bölgeye sinyal kesici jammer araç da getirildi.

Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından yapılan kontrolde, çantanın boş olduğu anlaşıldı. 


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