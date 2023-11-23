Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu... 18 gözaltı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:03

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:03

Tosya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapmasında, belirlenen 22 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.