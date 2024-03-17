Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
Kırşehir’in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara’dan yola çıktığı ve Van’a seyir halindeyken Kırşehir’ in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
1'İ ŞOFÖR 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.
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