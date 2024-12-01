Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:09

Güncelleme: 01.12.2024 - 10:09

Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve ıslak zeminde en iyi yol tutuşunu sağlamaya çalışır. Böylece hem fren mesafesi istenen düzeyde olur hem de yağmurlu, karlı ya da buzlu yollarda güvenle hareket edilebilir. Peki, Kış lastiği zorunlu mu? 2025 Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının da valilikler tarafından belirlendiğini kaydederek, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp, 4 ay devam edeceğini belirterek, "Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Şu araçlar kış lastiği takmak zorundadır:

Kamyonlar

Otobüsler

Minibüsler

Ticari taşıma yapan araçlar

Yolcu taşımacılığı yapan araçlar (taksi, servis araçları gibi)

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Buna göre kış lastiği taktırmama cezası 2025 yılında 5.856 TL olacak.