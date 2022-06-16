Kışlada konut çalışmaları başladı, doğa katliamı geliyor: ‘Parkı koruyalım dedik, ormanı kaybediyoruz’

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2018 yılında göreve geldikten üç ay sonra yaptığı açıklamasında “Biz hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik” demesinin ardından, şehir dışına çıkarılan kışlaların arazileri bir bir ranta açıldı.

Çekmeköy’deki 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na bağlı Çekmeköy Kışlası’nda da Emlak Konut tarafından yapılmak istenen bin 915 konut ve 56 ticari üniteden oluşan projeye bir hafta önce iş makinelerinin girdiği belirtildi.

‘Ağaç kesilmeyecek’ dendiği iddia edilen proje için bölge yapay çimden duvarla kapatıldı. AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin en büyük parklardan birine otopark yapmak istemesi üzerine 12 gündür parkta nöbet tutan yurttaşlar, bu sefer de, “Biz buraya odaklandık,asıl katliam kışlada” şeklinde isyan etti. Yapay çimleri de eleştiren mahalleliler, “Bölgedeki suni çimleri muhtemelen ağaçların kesilmesini görmeyelim diye koydular” dedi.

‘HER TARAF TALAN’

Makinelerin çalışmasını eleştiren bir yurttaş da, “Her taraf talan içinde. Biz ufak lokmayı düşünüyoruz, onlar büyük olmada. Bizim burada yaşananlardan haberimiz yok. Her yeri götürüyorlar, orman diye bir şey bırakmıyorlar” şeklinde isyan etti.