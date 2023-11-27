Kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:21

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:21

Meteoroloji yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Çarşamba (29.11.2023) günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-55 kg/m2) etkili olacağını bildirdi.

Sağanağın İzmir ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (56-85 kg/m2) olması beklendiğini bildiren kurum sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.