Kıyı Emniyet personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyet personel alımı şartları ne?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 11 kişi istihdam edecek. İlana göre, 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak. Peki, Kıyı Emniyet personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyet personel alımı şartları ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:15
Kıyı Emniyet personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyet personel alımı şartları ne?
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu kapsamda daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak. Peki, Kıyı Emniyet personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyet personel alımı şartları ne?

KIYI EMNİYET PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu kapsamda daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak.

Başvurular, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.


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