Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:48

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:48

SGK 344 personel alımı yapacak. Söz konusu alımlar merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde gerçekleştirilecek. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu 344 personel alımı başvuruları ne zaman? Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı şartları neler?

SGK 344 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Detaylar ve başvuru işlemleri için “isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi kullanılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

SGK’ye Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 260 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.

KPSS ŞARTI ARANACAK

Söz konusu alımlarda KPSS şartı da aranacak. Buna göre 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre alımlar gerçekleştirilecek.