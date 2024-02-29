Kıyı Emniyeti'nden açıklama... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 07:59

Güncelleme: 29.02.2024 - 08:00

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak saat 05.30, güney-kuzey yönünde de saat 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.