Kıyı Emniyeti'nden açıklama... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulduğu Kıyı Emniyeti tarafından açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak saat 05.30, güney-kuzey yönünde de saat 05.43 itibarıyla askıya alındı.
Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.
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