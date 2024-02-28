İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 28.02.2024 - 09:53

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.