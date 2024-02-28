Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli: Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi!

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:21
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli: Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi!
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Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.

Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise, saat 09.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.


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