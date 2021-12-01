Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç tutuklanırken, 5 kişinin ise işlemleri sürüyor.
Sevinç’in, belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu da iddia edilmişti.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Görevden uzaklaştırıldı
Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.
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