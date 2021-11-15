Kıyıköy Belediye Başkanı hakkında "cinsel taciz" iddiası

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

AA
15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:28
Kıyıköy Belediye Başkanı hakkında
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Alınan bilgiye göre, kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca Sevinç hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.S. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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