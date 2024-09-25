Kız arkadaşına kızıp hayatına son verdi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 27 yaşındaki genç boş dükkanda intihar etti. Gencin kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar ettiği öne sürüldü.
Fatih Mahallesi'ndeki boş dükkanda edinilen bilgiye göre, dükkanda 27 yaşındaki Osman Katanalp iple asılı halde bulundu. Vatandaşlar tarafından ipten kurtarılan genç, olay yerinin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye götürüldü. Osman Katanalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin, kız arkadaşı G.Ö. ile tartıştığı, tartışmanın ardından kız arkadaşının cep telefonunun kendisini engellemesi üzerine öfkelendiği ve intihar ettiği öne sürüldü. G.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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