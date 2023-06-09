Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darbetti

Konya’da eve davet ettiği kız arkadaşını kabul etmediği için oğlu tarafından darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 05:26
Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darbetti
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Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde iddiaya göre, 32 yaşındaki M.S., beraber yaşadığı annesi 75 yaşındaki Y.S. ile kız arkadaşını eve almadığı için tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle M.S., annesini darbetti. Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadını darbedilmiş halde buldu. Sağlık ekipleri yaralanan Y.S.’ye ilk müdahalesini yaparken yaşlı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesini darbeden M.S.’nin polis ekipleri tarafından emniyete götürüldüğü öğrenildi.


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