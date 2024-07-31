Kız arkadaşını 'tehditle' alıkoymaktan gözaltına alındı
Samsun’da bir kişi kız arkadaşını evine götürüp, ’silah tehdidi ile alıkoymak’ suçundan polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’un Atakum ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi’nde, kız arkadaşı N.D.’yi (23) evine götürüp burada silah tehdidi ile zorla alıkoyduğu iddia edilen B.S.F. (22), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, yaralama suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan B.S.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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