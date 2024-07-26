Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlçede K.K'ye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 580 doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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