Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:45
Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede K.K'ye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 580 doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

 


Samsun haberleri

İlgili Haberler

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Şoförler Odası zam talebini UKOME'ye iletti

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Şoförler Odası zam talebini UKOME'ye iletti
Samsun-Ordu karayolunda 5 araç birbirine girdi!

Samsun-Ordu karayolunda 5 araç birbirine girdi!
Samsun'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 5 şüpheli adliyede

Samsun'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 5 şüpheli adliyede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler