Kız arkadaşının peşinden atlamış... Sarıyer'de iki kişi denizde kayboldu

Yayınlanma: 24.11.2024 - 15:09

Güncelleme: 24.11.2024 - 15:32

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Aşiyan Sahili'nde dün saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, sahilde yürüyen bir kadın denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören bir kişi de peşinden atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisi ile iki kişi de kısa sürede gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin 2 kişiyi denizde arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar ise, denizde kaybolan 2 kişiden bir iz bulmak için dalış yapmaya devam ediyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin denize düştüğü, bu sırada iskelede bulunan 1 kişinin de denize düşen kişinin peşinden atladığı ve ardından da 2 kişinin de gözden kaybolduğu görülüyor.

"SİMİT ATTIK, AMA KAYBOLDULAR"

Balıkçı Kadir Akdere, "Dün gece bunlar 18.00 sıralarında konuşuyorlar iki arkadaş video çekiyorlar. Kadın denize düşüyor. Ayağı boşluğa gidince, deniz düşmüş. Lodos sertti. Akıntı da sertti ve kaydılar.İkisi arkadaşmış o atlıyor diğeri de kurtarmaya atlıyor. Ben de olsan yüzmek zordur yüzme bildiğim halde. Her gün yüzdüğüm halde o suda sert suda zor durursun. Simit atıyoruz ama kayboluyorlar. Motorların altlarında yekelerin altından çıkıyorlar" şeklinde konuştu.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Denizde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bulunan yruttaşlar balık tutmaya devam etti. Çoğu kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin, "Olta atmayın" uyarılarına aldırış etmedi.