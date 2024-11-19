Kayıp sağlıkçının cansız bedeni bulundu
Bitlis’te dünden beri haber alınamayan sağlık çalışanı Jiyan Tepe’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ailesi tarafından haber alınamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Jiyan Tepe, Bitlis Devlet Hastanesi arkasındaki arazide ölü olarak bulundu.
Jiyan Tepe’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Konu ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #bitlis #sağlık çalışanı #kayıp
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