Şırnak’ta kayıp Hüsamettin Yalgettekin'i 4 ilden 30 kişilik ekip arıyor

Şırnak’ta 17 Kasım’dan bu yana haber alınmayan Hüsamettin Yalgettekin’i Dicle Nehir’inde arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak’ta kayıp Hüsamettin Yalgettekin'i 4 ilden 30 kişilik ekip arıyor
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:15

Silopi ilçesinde ikamet eden Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EN SON CİZRE'DE GÖRÜLDÜ

En son 17 Kasım’da saat 11.00 sıralarında Cizre’de olduğu tespit edilen Yalgettekin için AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde Cizre, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Jandarma SAS komandonun dalgıç, su üstü bot, kurbağa adam, dron ve termal kameralı dron destekli Dicle Nehri’nde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Ovaköy, Bostanci, Şehitler ve Rihani köylerindeki askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda sualtı, su üstü ve havadan arama tarama çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Şırnak #Hüsamettin Yalgettekin

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