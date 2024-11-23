Kayıp olarak aranıyordu: Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu ölü bulundu

Mersin'de hakkında kayıp ilanı verilen motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu'nun denizde cansız bedeni bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu: Sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 22:28

Olay Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.


Etiketler: #sosyal medya #sosyal medya fenomeni #motosiklet

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