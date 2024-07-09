Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı
Eskişehir'de bir erkek, sokakta kız arkadaşının kavga ettiği 2 kadına yumruk ve tekme atıp, sandalye fırlattı.
Olay, Hoşnudiye Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın ile başka bir kadın arasında kavga çıktı.
Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek, kadınlara yumruk salladı, tekme attı, sandalye fırlattı.
Kadınların da karşılık vermeye çalıştıkları bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Sokaktaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’