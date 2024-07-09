Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı

Eskişehir'de bir erkek, sokakta kız arkadaşının kavga ettiği 2 kadına yumruk ve tekme atıp, sandalye fırlattı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:22
Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı
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Olay, Hoşnudiye Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın ile başka bir kadın arasında kavga çıktı.

Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek, kadınlara yumruk salladı, tekme attı, sandalye fırlattı.

Kadınların da karşılık vermeye çalıştıkları bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sokaktaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.


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