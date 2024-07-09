Diyarbakır’da park kavgası: 2 yaralı

Diyarbakır’da, merkez Sur ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı. Yaralılardan birine ilk müdahale polisten geldi.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:12
Diyarbakır’da park kavgası: 2 yaralı
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Alınan bilgilere göre, araç park etme nedeniyle taraflar arasında yaşanan tartışmada Ş.E.E. ve H.K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve dağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ş.E.E. olay yerinden uzaklaşırken H.K.’ye ilk müdahaleyi polis yaptı. H.K., daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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