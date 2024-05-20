Kız çocuğu profili açarak 4 kişiyi dolandıran 9 şahıs tutuklandı

Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 21:32
Kız çocuğu profili açarak 4 kişiyi dolandıran 9 şahıs tutuklandı
Abone Ol google-news

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) isimli şahısların toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız çocuğu profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi. 

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini kız çocuğunun babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. 

Şüphelilerin mağdurları "Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira aldıkları öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken, A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa haberleri Çocuk haberleri dolandırıcılık haberleri tutuklandı haberleri

İlgili Haberler

Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı yakalandı

Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı yakalandı
Sahte profil açarak dolandırıcılık: 9 kişi gözaltına alındı

Sahte profil açarak dolandırıcılık: 9 kişi gözaltına alındı
İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: Dizi oyuncusu da gözaltında

İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: Dizi oyuncusu da gözaltında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayhan Bora Kaplan'dan işkence gördüğünü iddia eden tanık: Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'dan işkence gördüğünü iddia eden tanık: Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım
Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor

Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor
Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı

Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’

Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’
Kurban Bayramı yaklaşıyor… Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşıyor… Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!