Sahte profil açarak dolandırıcılık: 9 kişi gözaltına alındı

Bursa’da Whatsapp'ta sahte kadın profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. Çete üyelerinin mağdurları tuzaklarına düşürmek için kullandıkları mesajlar ortaya çıktı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:56
Sahte profil açarak dolandırıcılık: 9 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kadın profili açarak kurbanlarına ’Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?’ şeklinde mesaj attığını belirledi.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kadının babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Şüphelilerin; mağdurları, "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7’si Bursa’da adliyeye sevk edilirken A.K. Hakkari’de Y.B. ise Bingöl’de adliyeye sevk edildi.


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