Milli sporcu, İmamoğlu protestolarında tutuklandı! Ağır şekilde darp edildi, dudağı patladı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:23

Üniversite sınavında ilk 100'e girerek Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde eğitim gören ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bir eskrim sporcusu olan Murat Sarp Aşık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolara katıldı. Aşık, yüzünde maske olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla tutuklanan Aşık’ın avukatı, müvekkilinin gösteri esnasında herhangi bir suç işlemediğini, polis şiddetine uğradığını ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını belirtti.

Savunma dosyasında yer alan bilgilere göre, Aşık yüzü açık bir şekilde protestoya katıldı ancak polis müdahalesi sırasında atılan biber gazından etkilenince çevresinden bulduğu medikal maskeyi takarak evine dönmek istediği sırada gözaltına alındı.

"DUDAĞI PATLADI, TERS KELEPÇE TAKILDI"

Gözaltı sürecinde ağır darp edildiği belirtilen Aşık’ın, dudağı patladı, alnında 5 cm’lik bir kesi oluştu, kafasının sol arkası şişti, bilekleri ters kelepçe nedeniyle yaralandı ve vücudunun çeşitli yerlerinde ekimozlar meydana geldi.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre; Aşık'ın avukatı şu savunmayı yaptı:

“Müvekkilin '2911 Sayılı Kanuna' herhangi bir muhalefeti olmamıştır. Suç işleme kastı bulunmamaktadır. Herhangi bir polis memuruna mukavemeti olmamıştır. Aksine kendisi gözaltına alındığı sırada dövülerek dudağı patlatılmış, alnının sağ üst köşesinde 5 cm’lik bir kesi oluşmuş, kafasının sol arkası şişmiş, ellerinde yaralar oluşmuş, sol bacağının üstünde ekimozlar oluşmuştur. Ters kelepçe uygulaması sebebiyle bilekleri yaralanmıştır. Müvekkil anayasasının 34. maddesinin kendisine verdiği toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Bu esnada kendisine güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı ve usulsüz gözaltı işlemi uygulanmıştır. Ayrıca valiliğin aldığı kısıtlama kararı hukuka aykırı olup bu tarihler esnasında bant kısıtlaması uygulaması olması sebebiyle internet erişimi kısıtlanmış bu nedenle alınan valilik kararından haberi olmamıştır. Zira bu karar sadece valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Müvekkilin üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkil alana yüzü açık şekilde gelmiş olup kolluk kuvvetlerinin biber gazı müdahalesi neticesinde nefes alamadığı için çevresinden temin ettiği medikal maske ile evine dönmek için yola çıktığı sırada gözaltına alınmıştır.”