'Kız arkadaş' kavgası kanlı bitti... 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Gebze'de kız arkadaş meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:36
'Kız arkadaş' kavgası kanlı bitti... 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D.'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek’i aracıyla Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması sonucunda E.K.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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