Doğu Akdeniz ve yurdun doğusunda 'sağanak' uyarısı

Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:43
Doğu Akdeniz ve yurdun doğusunda 'sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


sağanak sağanak yağış kuvvetli sağanak Doğu Akdeniz

İlgili Haberler

AFAD ve Meteoroloji’den İzmir için ‘sağanak’ uyarısı

AFAD ve Meteoroloji’den İzmir için ‘sağanak’ uyarısı
Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü!

Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü!
İzmir'de sağanak: Bir ilçede okullar tatil edildi

İzmir'de sağanak: Bir ilçede okullar tatil edildi

En Çok Okunan Haberler