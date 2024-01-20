Doğu Akdeniz ve yurdun doğusunda 'sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:43

Güncelleme: 20.01.2024 - 13:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.