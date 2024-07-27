Kız kardeşinin 'eteğine' tepki gösterilince bıçak çekti

Yayınlanma: 27.07.2024 - 21:28

Güncelleme: 27.07.2024 - 21:29

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giydiği için komşu binadaki bir kişi ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise tepki gösterenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine komşunun eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti.

O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı.