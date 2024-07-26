'Küfürleşme' tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:05

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:05

Olay, saat 12.00 sıralarında Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobilde O.A. ile Adem Çolak arasında iddiaya göre, küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. İkili otomobilden inerken, tartışma kavgaya dönüştü.

O.A., Çolak'ı sırtından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler, Çolak'ı olay yerinin yakınındaki bir evin bahçesinde yaralı halde buldu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çolak'ı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.A.'nın Ödemiş ilçesi Çaylı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. O.A., jandarma operasyonunda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından O.A., adliyeye sevk edildi.