Kız kavgası kamerada: Çevredekiler müdahale etmek yerine kayıt aldı
Esenyurt'ta bir grup genç kız, tartıştıkları kıza parkta tekme tokat saldırırdı. Kavga anını ise, olayı izleyen arkadaşlarına kaydettirip videoyu sosyal medyada yayınladı. Bir süre sonra dayak yiyen kız videoların yayılmasına sinirlenerek, intikam almak için gurupta bulunan başka bir kıza saldırarak görüntüleri paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bir grup genç kız, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir kız ile tartıştı. İlerleyen süreçte kavgaya dönüşen olayda kız grubu, parka çağırdıkları arkadaşlarına saldırdı.
O sırada olayı izleyen arkadaşlarına kavgayı kaydettiren kızlar, videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bir süre sonra videonun yayılmasına sinirlenen genç kız, intikam almak için gruptaki bir kıza saldırdı.
KAVGAYI İZLEYENLER OLAN BİTENİ KAYDETTİ
İkili arasında dakikalarca süren kavga anları ise bir önceki olayda olduğu gibi kavgayı izleyenler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Parkta yaşanan kavga sırasında ise kızdan düşen cep telefonunu çaktırmadan cebine koyan bir çocuk ise kameraya yansıdı.
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