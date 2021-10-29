Malatya’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki grup arasında araç alım satım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

DHA
29 Ekim 2021 Cuma, 14:36
Malatya’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, 26 Ekim'de Doğanşehir'in Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen iki grup arasında iddiaya göre araç alım satım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Emre, Yunus ve Ersen Aydın, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ersen Aydın (30), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Nusret Güzel. Mahmut Güzel, Abuzer Güzel ve Hıdır Aslan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.




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