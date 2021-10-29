Malatya’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki grup arasında araç alım satım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Olay, 26 Ekim'de Doğanşehir'in Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen iki grup arasında iddiaya göre araç alım satım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Emre, Yunus ve Ersen Aydın, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ersen Aydın (30), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Nusret Güzel. Mahmut Güzel, Abuzer Güzel ve Hıdır Aslan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Emel Sayın'dan Bill Gates'e: 'Hiç aklından geçirme'
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Migros harekete geçti
- CHP'den 'Demirtaş ve Kent' iddiası hakkında açıklama
- Dev marketlere ceza yağdı