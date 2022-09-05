Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Dr. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş
Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.
Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi.
Tekne ile Kız Kulesine geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.
Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.
Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" dedi.
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