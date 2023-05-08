Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:05

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:05

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı

Kulenin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu nedenle Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri kulenin ziyarete açılacağı 11 Mayıs'ta 21.00'de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek.

Kız Kulesi hakkında ayrıntılı bilgiye, restorasyon çalışmalarında gerçekleştirilen imalatlar ve elde edilen verilerle ilgili tüm raporlara "www.kizkulesi.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.



