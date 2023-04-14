Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi
Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayınının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.
İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü. Bazı yurttaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti.
TARİH VERİLMİŞTİ
Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.
Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.
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