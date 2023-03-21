Restore edilen Kız Kulesi'nin son durumu havadan görüntülendi

İHA
21 Mart 2023 Salı, 13:24
<p>Kız Kulesi'nde bir süredir devam eden ve sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi. </p>

Kız Kulesi'nde bir süredir devam eden ve sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi. 

<p>Kulede, kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü. </p>

Kulede, kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü. 

<p>Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan ve İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. </p>

Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan ve İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. 

<p>Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.</p>

Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

<p>Kız Kulesi'nin internet sitesinden restorasyon çalışmalarına ilişkin olarak 7 Mart tarihinde açıklama yapıldı. </p>

Kız Kulesi'nin internet sitesinden restorasyon çalışmalarına ilişkin olarak 7 Mart tarihinde açıklama yapıldı. 

<p>Açıklamada, "Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir. </p>

Açıklamada, "Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir. 

<p>Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. </p>

Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. 

<p>Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. </p>

Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

<p>Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı muhtemel sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. </p>

Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı muhtemel sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. 

<p>Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. </p>

Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. 

<p>Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi dron ile görüntülendi. </p>

Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi dron ile görüntülendi. 

<p>Kulenin kubbesinin aslına uygun olarak meydana çıktığı, kubbede kaplama ve sonlandırma aşamasına geçildiği ve kurulan iskelede çalışmaların devam ettiği görüldü. </p>

Kulenin kubbesinin aslına uygun olarak meydana çıktığı, kubbede kaplama ve sonlandırma aşamasına geçildiği ve kurulan iskelede çalışmaların devam ettiği görüldü. 

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Kız Kulesi restorasyon

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