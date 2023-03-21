Restore edilen Kız Kulesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Kız Kulesi'nde bir süredir devam eden ve sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi.
Kulede, kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü.
Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan ve İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Kız Kulesi'nin internet sitesinden restorasyon çalışmalarına ilişkin olarak 7 Mart tarihinde açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir.
Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir.
Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı muhtemel sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir.
Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi dron ile görüntülendi.
Kulenin kubbesinin aslına uygun olarak meydana çıktığı, kubbede kaplama ve sonlandırma aşamasına geçildiği ve kurulan iskelede çalışmaların devam ettiği görüldü.
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