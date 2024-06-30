'Kız meselesi': 5 yaralı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 08:36

Güncelleme: 30.06.2024 - 08:36

Çorum'da Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, 'kız meselesi' yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan S.D. , B.D. ve A.D. ile G.T., G.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar üzerlerinde bulundurduğu bıçaklarla bir birlerini yaraladı. Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.