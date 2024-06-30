'Kız meselesi': 5 yaralı

Çorum’da iki grup arasında 'kız meselesinden' dolayı çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 08:36
'Kız meselesi': 5 yaralı
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Çorum'da Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, 'kız meselesi' yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan S.D. , B.D. ve A.D. ile G.T., G.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar üzerlerinde bulundurduğu bıçaklarla bir birlerini yaraladı. Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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