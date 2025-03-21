Kız öğrenci yurduna sızdı, odaları soydu, öğrencilere sarktı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:48

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:04

İstanbul Avcılar’da bir kız öğrenci yurdunda sabah saatlerinde yaşanan olay, büyük bir güvenlik zaafiyetini ortaya çıkardı. Kendini mutfak görevlisi olarak tanıtan M.K., sabahın erken saatlerinde yurda hiçbir engelle karşılaşmadan girdi. M.K., katları dolaşıp odalardan kişisel eşyaları çaldı. Daha da ileri giderek, okuluna gitmek için hazırlanan bir öğrenciyi takip eden şüpheli, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Kadın öğrencinin çığlık atması ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine devreye yurt güvenliği girdi. Yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemelerde, M.K.'nin ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Uyuşturucu kullanımı’ gibi 21 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Çaldığı eşyalar arasında bir cüzdan ve bir miktar para bulundu.

"GÜVENLİK UYKUDA, ÖĞRENCİLER TEHLİKEDE"

Ancak olay burada bitmedi. Öğrenciler, akşam saatlerinde yurt önünde toplanarak yönetimi protesto etti. Ellerinde “Güvenlik uykuda, öğrenciler tehlikede” yazılı dövizlerle slogan atan öğrenciler, yurt yönetiminden acil önlem alınmasını talep etti.