Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu: 'Yapımcı Faruk Turgut ağzından kaçırdı' iddiası

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:08

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:13

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezon ekranlara damgasını vurmuştu.

Büyük bir hayran kitlesi edinen NOW TV'nin iddialı Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı kesinleşti.

Oda TV'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi resmen duyurdu.

Faruk Turgut, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dizinin başından beri uzun soluklu bir proje olarak düşünülmediğini belirten Turgut, dizinin zorlu bir prodüksiyon sürecine sahip olduğunu belirterek, özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin derin diyalogları için titizlikle çalışıldığını ifade etti.

FİNAL TARİHİNİ AĞZINDAN MI KAÇIRDI?

Dini terminolojinin sıkça kullanıldığı dizide, her detayın doğru bir şekilde araştırılarak işlendiğine dikkat çekti.

Turgut, "Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ DE BİTİYOR MU?

Faruk Turgut, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kızılcık Şerbet’i için, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı diyen Turgut, "Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak olabilir de…" açıklamalarında bulundu.