Kızıl Goncalar'daki 'zikir' sahnesi gündem oldu

NOW TV'de yayımlanan 'Kızıl Goncalar' dizisinin son bölümündeki zikir sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Turak'ın oyunculukları alkış aldı.

Kızıl Goncalar'daki 'zikir' sahnesi gündem oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:49

Ömür Atay'ın yönettiği, Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı, 'Kızıl Goncalar' dizisi NOW TV'de pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin önceki akşam yayınlanan sosyal medyada çok konuşuldu. 

ERKAN AVCI'YA YORUM YAĞDI

Dizideki zikir sahnesinde kendinden geçercesine rol yapan oyuncu Erkan Avcı izleyiciden tam not aldı.

Avcı'nın performansını gören "40 yıldır zikir çekiyor gibi" yorumunda bulundu.


Etiketler: #zikir #Kızıl Goncalar

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