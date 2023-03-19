Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'Recep İvedik'li paylaşımına tepki! Saniyeler içinde düzeltti

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:16

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 20:33

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde, afetzedelere verilmesi gereken çadırları AHBAP'a sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler sürüyor. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son gönderisinde 'çadır ve gıda satışları'na göndermede bulunarak "Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım...." diye yazmıştı.

'GEL SAHAYA DERTLEŞELİM'

Ünlü komedyenin kendisine yönelik ifadelerinin ardından Kınık'tan Gökbakar'a dikkat çeken bir çağrı geldi. Ünlü komedyene afet bölgesine gelmesi çağrısında bulunan Kınık, kendisinin 40 günde 15 bin kilometre yol yaptığını söyledi. Şahan Gökbakar'ın karakter canlandırmalarından olan 'Recep İvedik' üzerinden göndermede de bulunan Kınık "İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA DÜZENLEDİ

Öte yandan Kınık'ın yaptığı paylaşımda, Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisindeki bir sahneden görüntü kullandığı ve ardından gönderisini düzenlediği ortaya çıktı. Kınık'ın düzenlediği gönderiye sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

Kınık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz."