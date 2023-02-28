Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan istifa sorusuna yanıt: 'Ortaya böyle bir başarı konulmuşken...'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:04

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 10:05

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'çadır skandalı' gündemi sarstı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını deşifre etmişti. Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iktidara yakılığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuştu. "Depolarda çadir görüntüsü gerçek mi" sorusuna Kınık, şu yanıtı verdi:

"Gerçek değil. O görüntüler Trakya depolarından yükleme yapılmadan önce çekilmiş.

Depoların son halini yani bomboş olduğunu sosyal medya hesabımdan paylaştım.

"DEPOLARIMIZDA SIFIR ÇADIR VAR"

Kızılay’a bağlı ve derneğin de satın aldığı şirket, çadır satmak zorunda. Çadır üretiminin bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılamak zorundayız. Biz bir derneğiz. Aksi halde kamu zararı olur.

Derneğin satın aldığı çadırların parası ile de yeni çadırlar üretiliyor. Kızılay Çadır ve Tekstil şu an tam kapasite çalışarak günde yaklaşık bin çadır üretiyor ve üretilen her çadır AFAD’a gidiyor.

Şu an depolarımızda sıfır çadır var."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Kınık, "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” dedi.