Vedat Milor'dan 'Kızılay' göndermesi: 'Halbuki Vedat Milor A.Ş. diye bir şirket kurabilirmişim'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:59

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 08:59

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

KIZILAY BAŞKANI: BİZ DEĞİL, İŞTİRAKİMİZ ALDI

Son olarak yeni bir açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık "AHBAP ile olan ticari ilişki Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir" dedi, Kızılay'ın kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını savundu.

VEDAT MİLOR'DAN ESPRİLİ GÖNDERME

Kınık'ın bu açıklamasının gündem olmasının ardından; ünlü gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Üstü kapalı şekilde Kızılay'a gönderme yapan Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Bir restoran eleştirmeni olarak asla restoranlardan para almadım. Hesabımı ödedim. Halbuki Vedat Milor A.Ş. diye bir şirket kurabilirmişim. Böylece hem reklam parası kazanabilir hem de 'O reklamı ben yapmadım, şirket yaptı' deyip bağımsız bir eleştirmen rolü oynayabilirmişim!!"