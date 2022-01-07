Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan uyarı: Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs vakalarında yükselişe ilişkin sosyal medyadan uyarı ve çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 08:28
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan uyarı: Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor
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Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte vaka rekorları kırılıyor. ABD ve Avrupa'da rakamlar giderek artarken bu durum Türkiye'de de yaşanıyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vaka sayılarına ilişkin uyarı yaparken, "Özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda" dedi.

Kınık, "Avrupa genelinde Covid 19 yükselişi ülkemizde de özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda. Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor. Sağlık sisteminin kitlenmemesi için tam doz aşılanmamış olan vatandaşların aşılanması ve tedbirlere uyması elzem. Her ihmal vaka ve ölüm sayısını artıracak" ifadelerini kullandı.


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