Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan uyarı: Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs vakalarında yükselişe ilişkin sosyal medyadan uyarı ve çağrı yaptı.
Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte vaka rekorları kırılıyor. ABD ve Avrupa'da rakamlar giderek artarken bu durum Türkiye'de de yaşanıyor.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vaka sayılarına ilişkin uyarı yaparken, "Özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda" dedi.
Kınık, "Avrupa genelinde Covid 19 yükselişi ülkemizde de özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda. Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor. Sağlık sisteminin kitlenmemesi için tam doz aşılanmamış olan vatandaşların aşılanması ve tedbirlere uyması elzem. Her ihmal vaka ve ölüm sayısını artıracak" ifadelerini kullandı.
Avrupa genelinde Covid19 yükselişi ülkemizde de özellikle İstanbulda ciddi boyutlarda.Vaka sayıları yüzbinlere doğru çıkıyor.— Dr Kerem Kınık (@drkerem) January 6, 2022
Sağlık sisteminin kitlenmemesi için tam doz aşılanmamış olan vatandaşların aşılanması ve tedbirlere uyması elzem.Her ihmal vaka ve ölüm sayısını artıracak
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