Hızla yayılıyor: İsrail'de koronavirüs rekoru
İsrail’de son 24 saatte tespit edilen 16 bin 115 koronavirüs vakasıyla birlikte yeni bir rekor kırıldı.
Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında bir rekor haberi de İsrail’den geldi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 115 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve bu sayıyla birlikte, İsrail’de ilk kez Şubat 2020’de rastlanılan koronavirüs salgınındaki vaka rekoru da kırıldı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı da 1 milyon 440 bin 771’e yükseldi.
Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 8 bin 253’e ulaştı. Ülkede ağır hasta sayısı 125’ten 134’e yükselirken, aktif vaka sayısı da 72 bin 34’e yükseldi.
İsrail’de dün 11 bin 978 koronavirüs vakası tespit edilmişti.
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