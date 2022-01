Manchester City'de Pep Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) futbol sahalarını da kötü yönde etkilemeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig bu salgından en çok etkilenenler arasında. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City de teknik direktör Pep Guardiola'nın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, Covid-19 testi pozitif çıktığı için yarın akşam Swindon Town'a yapılacak FA Cup'a katılamayacak. Guardiola'nın, Salı günü asistan Juanma Lillo ile yaptırdığı test pozitif çıktı. Her ikisi de şu anda başka pozitif vakalarla birlikte tecrit ediliyor. Bu, grup içinde Covid ile ilgili nedenlerle izole edilenlerin sayısını 21'e çıkarıyor. Bu sayının 14'ü arka oda görevlisi ve yedi tanesi takım oyuncusu. Swindon Town maçında takımın başında Rodolfo Borrell olacak." ifadeleri kullanıldı.

