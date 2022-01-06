Manchester City'de Pep Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Premier Lig ekibi Manchester City, Pep Guardiola ve 7 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) futbol sahalarını da kötü yönde etkilemeye devam ediyor.
İngiltere Premier Lig bu salgından en çok etkilenenler arasında. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City de teknik direktör Pep Guardiola'nın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, Covid-19 testi pozitif çıktığı için yarın akşam Swindon Town'a yapılacak FA Cup'a katılamayacak. Guardiola'nın, Salı günü asistan Juanma Lillo ile yaptırdığı test pozitif çıktı. Her ikisi de şu anda başka pozitif vakalarla birlikte tecrit ediliyor. Bu, grup içinde Covid ile ilgili nedenlerle izole edilenlerin sayısını 21'e çıkarıyor. Bu sayının 14'ü arka oda görevlisi ve yedi tanesi takım oyuncusu. Swindon Town maçında takımın başında Rodolfo Borrell olacak." ifadeleri kullanıldı.
Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022
DETAILS
İNGİLTERE'DE ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool da artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Karantina süreleri neden düşürüldü?
- 'O maskeleri çöpe atın'
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- İşte en çok beğenilen siyasiler
- Eski Sovyet ülkelerinden Kazakistan kararı
- Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste
- CHP'li belediyeye operasyon sinyali
- 'Cübbeli'den Erdoğan'a tepki
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- TÜSİAD'tan AKP'ye zor sorular