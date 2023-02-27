LeMan'dan 'çadır skandalı' karikatürü: 'Kızılay enkaz altında'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 08:45

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:54

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da hammadde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

LEMAN'DAN KARİKATÜR

Son olarak LeMan dergisi Twitter hesabından konu ile ilgili karikatür paylaştı.

Paylaşımda, "İnsanlar çadır diye inlerken KIZILAY depremzedelere ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin üçüncü günü AHBAP’a 46 Milyon TL ye çadır satmış!" ifadeleri kullanıldı.

Karikatürde, Kızılay da enkaz altında kalanlar arasında resmedildi.

İşte o karikatür...