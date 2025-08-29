Kızılay’dan tartışmalı taşınmaz satışı: 125 milyon TL’ye satışa çıkardı

Kızılay bu kez taşınmaz satışıyla eleştirilerin odağında. Kızılay’ın, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan, 301 metrekare yüzölçümlü parsel üzerindeki dört bağımsız bölümü 125 milyon TL tahmini bedelle satışa çıkardığı ortaya çıktı. Satış şartnamesine göre ihaleye katılmak isteyenlerden 6 milyon 250 bin TL tutarında geçici teminat isteniyor. Satış için kapalı zarflar 20 Ağustos’a kadar Ankara’daki Kızılay Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecekti. Açık artırma ise 22 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecekti ancak yine teklif gelmedi.