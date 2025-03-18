Kızılay metro istasyonu karıştı: İki kişi birbirine girdi!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılay metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Kızılay metro istasyonu karıştı: İki kişi birbirine girdi!
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İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:09

Edinilen bilgilere göre, Kızılay metro istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenliklerin çabalarına rağmen kavga uzun süre devam etti.

BİR KİŞİ YARALANDI

Olayda, kavga eden şahıslardan birisi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olaya yönelik inceleme başlattı.


Etiketler: #Ankara #metro #kavga

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